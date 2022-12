Gewichtheffer Adela Pijcke (57) pakt titel én verbreekt wereldrecord op WK in Orlando

Adela (57) uit Julianadorp kan haar geluk niet op. Op het WK gewichtheffen boven de 35 jaar in Orlando is ze niet alleen wereldkampioen geworden, maar heeft ze ook het wereldrecord verbeterd. "Ik ben zo blij."

al ging NH Nieuws langs bij Adela en haar dochter Diana (37) in Julianadorp. Moeder en dochter maakten zich toen op voor het WK in Orlando en waren hard aan het trainen.

Zwaarste wedstrijd ooit

Volgens Diana was de wedstrijd 'echt vreselijk' en de zwaarste wedstrijd uit haar leven. "De sfeer onder alle deelnemers was niet fijn. Iedereen probeerde mij uit mijn focus te halen." Maar, zo vervolgt de 57-jarige gewichtheffer, ook zonder resultaat. En zo blijkt: ze werd eerste in haar leeftijdscategorie én verbrak het wereldrecord. "Ik heb echt het beste uit mijzelf gehaald gisteren."

Afwachten

Voor dochter Diana is het nog even afwachten. Zij is aanstaande donderdag aan de beurt. Tot die tijd heeft ze het geweldig in Orlando: "Ik geniet hier samen met al mijn sportvrienden en heb de tijd van mijn leven." Ze gaat haar uiterste best doen voor een zo goed mogelijk resultaat. Iets waar haar moeder Adela het volste vertrouwen in heeft.