Artis zet twee bedreigde vale gieren uit op Sardinië

Artis heeft op het Italiaanse eiland Sardinië twee jonge vale gieren uitgezet. De gieren moeten de populatie van de diersoort, die in Italië ernstig bedreigd is, weer helpen met herstellen. Het is de derde keer dat de dierentuin gieren uitzet op het eiland.

Artis werkt sinds 2018 mee aan het project 'Life safe for vultures'. De populatie vale gieren in Italië nam een lange tijd drastisch af vanwege karkassen die door boeren werden vergiftigd om hun vee te beschermen. Sinds het begin van het project is de wildpopulatie in het land verdriedubbeld: van ongeveer 103 naar ongeveer 327 gieren.

"Magisch om te zien"

Artis heeft nu drie keer gieren uitgezet op Sardinië. Met de twee gieren, die in de dierentuin werden geboren, vliegen er in totaal nu zeven rond op het eiland. Alle gieren hebben een GPS-zender, waardoor er gevolgd kan worden hoe zij het in het wild doen. Volgens Artis sluiten de dieren moeiteloos bij de wilde soortgenoten aan en is er bij één van hen zelfs broedactiviteit gesignaleerd.

"Het is magisch om twee gieren die je uit het ei hebt zien kruipen nu te zien rondvliegen in het luchtruim van Sardinië", vertelt verzorger van de gieren Job van Tol. "We stimuleren bij jonge gieren natuurlijk gedrag door karkasvoeding aan te bieden, je moet namelijk gierig zijn om in grote groepen voedsel te bemachtigen. Ik ben trots dat de Artis-gieren moeiteloos opgaan in de wildpopulatie."