Veel katalysatoren gejat in regio: politie pakt verdachten op, garagehouder draait overuren

Officiële cijfers ontbreken, maar het heeft er alle schijn van dat er katalysatordieven deze dagen bovengemiddeld vaak toeslaan. Vanuit zowel Amstelland als Haarlemmermeer komen de afgelopen dagen meldingen van automobilisten die ontdekken dat het kostbare onderdeel van hun auto is gestript.

Katalysatoren zijn een gewilde buit vanwege de edelmetalen platina, palladium en rhodium die erin zitten verwerkt. Het vaste auto-onderdeel filtert schadelijke stoffen uit uitlaatgassen.

"Een half uur geleden had ik nog iemand in de garage van wie de katalysator was gestolen", vertelt de Spaarndamse garagehouder Wempe aan NH Nieuws. "De vijfde deze week, zo vaak komt nooit voor."

Amstelveen

Een ander recent voorbeeld dateert van de nacht van donderdag op vrijdag, toen alerte bewoners van de Amstelveense Van Heuven Goedhartlaan vreemde geluiden op de parkeerplaats hoorden. Als ze een kijkje nemen, zien ze mannen aan een auto rommelen.

Ze bellen de politie, die er agenten uit Amstelveen, Amsterdam en Aalsmeer op af stuurt. Met resultaat, want niet veel later worden twee mannen opgepakt bij wie in de buurt gereedschap en een katalysator wordt gevonden.

Derde verdachte

De politie prijst de alertheid van de melder, al is de zaak nog niet helemaal rond. Een derde verdachte is nog op vrije voeten, maar de politie gaat ervan uit dat ze 'deze persoon ook op korte termijn kunnen aanhouden', schrijft de politie op Instagram.

