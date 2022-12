Deze jaarwisseling weer vreugdevuur in Floradorp: "Mensen hebben het gemist"

"Mensen hebben het gemist, mensen hebben natuurlijk een heleboel gemist, mensen hebben twee jaar lang opgesloten gezeten. Ze zijn blij dat ze weer wat vrijheid hebben verkregen, dus ik hoop gewoon op een leuk geslaagd evenement en dat het hele veld en de hele dijk weer volstaat", zegt Van Bronswijk die samen met de buurt en met de stichting Flora4life weer garant staat voor de organisatie.



Maar de veiligheidsparagraaf is er dit jaar weer dikker op geworden. De brandstapel moet dit jaar, naast de voorgeschreven afmetingen, ook in een cirkel worden aangelegd en een brandwacht van de organisatie moet erop letten dat als het vuur uit is, en er niet opnieuw hout op wordt gegooid.



Stikstof is volgens Van Bronswijk geen probleem, want het gaat om hout dat sowieso al verbrand zou worden en zonder het centrale vuur kun je er volgens de Noordeling vergif op innemen dat er elders brandjes worden gesticht: "En daar gaan motors op, brommertjes, elektrische brommertjes zijn gesneuveld. En wat daarbij vrijkomt aan stikstof is denk ik vele malen hoger en erger en schadelijker dan wat hier vrijkomt."