Opnieuw een botsing op beruchte kruising het Hoefje in Nieuwe Niedorp

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur. Een automobilist kwam vanaf de Ooievaarsweg en wilde links afslaan, richting de N242. Een andere auto kwam uit tegengestelde richting. Die zag de afslaande automobilist niet en knalde op de andere bestuurder. De voertuigen kwamen tegen een bewegwijzeringspaal tot stilstand.

Berucht

De kruising is berucht: al jaren gebeuren er regelmatig ongelukken, ondanks dat er van alles aan wordt en is gedaan om haar veiliger te maken. Zo zijn er onder andere verkeersborden weggehaald en verplaatst. Maar het lijkt niet of onvoldoende te werken.

De provincie en de gemeente Hollands Kroon komen, nadat er meerdere ongelukken zijn gebeurd, met permanente veiligheidsmaatregelen aan de kruising bij het Hoefje. Voor de zomer moet het kruispunt veiliger zijn gemaakt.