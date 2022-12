Indringer komt vast te zitten in dichtgetimmerd pand Haarlemmerstraat

De brandweer heeft vanavond een man moeten bevrijden uit een pand in de Haarlemmerstraat. Hij is daarna opgepakt door de politie.

De man klom om onbekende reden het pand, dat dichtgetimmerd was, in. Daar kwam hij vast te zitten. Daarom werd de brandweer rond 18.35 uur opgeroepen.

"Hij is aangehouden, want hij had daar niks te zoeken", vertelt een politiewoordvoerder. De man is overgebracht naar een politiebureau.