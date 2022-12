Pantar waarschijnlijk aangevallen door hackers: "Risico op digitale bankfraude"

Het lijkt erop dat hackers in de systemen van het leer-werkbedrijf Pantar zijn binnengedrongen of dat ze dat hebben geprobeerd. Pantar heeft uit voorzorg een groot aantal systemen uitgeschakeld.

Het bedrijf heeft de gemeente laten weten dat onder meer de planningssoftware niet of beperkt te gebruiken is. "Een gespecialiseerd digitaal forensisch onderzoeksbureau voert op dit moment onderzoek voor ons uit om te achterhalen wat er is gebeurd. Dit bureau onderzoekt de systemen en herstelt deze op een veilige manier."

Of er gegevens zijn gestolen wordt ook onderzocht. Het onderzoek zal naar verwachting twee tot drie weken duren. "Om het zekere voor het onzekere te nemen, informeert Pantar op dit moment alle medewerkers over de mogelijke hack en de risico’s die dit voor hen kan opleveren. Indien data zijn gelekt is er het risico van identiteitsfraude en digitale bankfraude."

Het herstel van de systemen kan nog een paar dagen duren. Het werk van Pantar gaat wel, 'min of meer normaal', door. Het onderzoek zal naar verwachting twee tot drie weken in beslag nemen.