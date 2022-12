Opnieuw problemen met 'horrorlift': "De brandweer moest me redden"

De lift op de Eva Besnyöstraat op IJburg is opnieuw een grote bron van ergernis bij de bewoners. Na de vele voorgaande incidenten, zoals dat de lift vorig jaar van de vijfde naar de eerste verdieping stortte, kwamen deze week weer twee mensen vast te zitten. "Ik woon op de zevende verdieping, maar pak de lift niet meer."

Buurvrouw Anissa Khattabi woont op zeven hoog en neemt na alle incidenten de lift niet meer. "Ik pak nu altijd de trap omdat ik dat veiliger vind voor mij en mijn kind. Maar soms, als ik bijvoorbeeld mijn kinderwagen bij me heb, moet ik wel met de lift en ik voel me dan niet veilig."

Hajmohammad Shikali woont vier jaar aan de Eva Besnyöstraat. Hij kwam eergisteren met zijn scootmobiel vast te zitten in de lift. "Het duurde een uur, maar het voelde als een hele dag", vertelt hij. "De alarmknop deed het niet en ik probeerde De Key te bellen, maar het was al na vijf uur, dus die namen niet meer op. Uiteindelijk hebben buren de brandweer gebeld en die hebben mij gered."

Rechtszaak

Na de vele incidenten spanden een aantal bewoners een rechtszaak aan tegen wooncorporatie De Key. Die wonnen ze. Volgens De Key is het afgelopen jaar voor 77.000 euro aan liftonderhoud uitgegeven aan dit complex en vinden er vaker controles plaats. Nu zijn er opnieuw diverse reparaties nodig. Maar omdat de levertijden voor liftonderdelen momenteel langer duren dan normaal, kan De Key nog niet aangeven wanneer die reparaties uitgevoerd zullen worden.

Khattabi: "We zien dat het voornamelijk oplapwerkzaamheden zijn, terwijl er eigenlijk gewoon echt een nieuwe lift in moet. Dat is de enige optie volgens ons."