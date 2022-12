Leerlingen Vellesan én oliebollenbakker helpen de voedselbanken deze decembermaand

Voor de voedselbanken is het een lastige tijd : minder aanbod van leveranciers en bijna iedere week wel nieuwe aanmeldingen. Daarnaast wil de voedselbank in de feestmaand ook iets extra's kunnen bieden voor de gezinnen die er gebruik van maken en daarvoor krijgen ze in IJmuiden hulp uit verschillende hoeken.

Voor de voedselbank Velsen komt die hulp van een groepje derdeklassers van het Vellesan College. Sam, Tessa en Sharona hebben een dag meegelopen bij het distributiepunt van de voedselbank aan de Kanaalstraat. Het drietal voelt na dat bezoek de drang om echt iets te willen bijdragen. "De ruimte die ze hebben is best wel klein en ik vind het leuk om te zien dat er zoveel vrijwilligers helpen.", vertelt Sharona.

De hele maand december kunnen ouders, leerlingen en ook anderen die de voedselbank willen steunen boodschappen afleveren bij de school. Volgens Sharona zijn sommige producten harder nodig dan andere. "Bijvoorbeeld olie en meel want dat is door de oorlog duurder geworden. Ook de basisboodschappen als brood en zo zijn welkom."

Peter Nijman van de voedselbank is blij met de inzamelingsactie die de meiden hebben opgezet. "Het is heel druk. We hebben een recordaantal klanten op dit moment, maar gelukkig ook heel veel mensen, kerken en scholen die ons willen helpen."

Volgens Nijman is de actie van de scholieren ook goed voor een ander doel. "Niet alleen levert het ons heel veel producten op die we hard nodig hebben. Het is ook goed dat de leerlingen met dit onderwerp bezig zijn en zich realiseren dat er heel veel mensen zijn die hulp nodig hebben."

Oliebollen

Voor de voedselbank die Beverwijk, Uitgeest, Castricum en Heemskerk bedient komt er op een andere manier hulp. De eigenaar van oliebollenkraam Pirovano wil alle gezinnen die geholpen worden door de voedselbank van oliebollen voorzien. "Aankomende week gaan we in gesprek met de voedselbank om de puntjes op de i te zetten", schrijft de eigenaar op Facebook. De klanten van de voedselbank kunnen dan waarschijnlijk op een coupon rekenen waarmee ze oliebollen kunnen scoren.