'Boswachter Theo' betrapt crossers op quads in Schoorlse Duinen: "Dit is een kwetsbaar gebied"

Op een uitkijkpunt in de duinen in Schoorl hoort boswachter Theo woensdag ineens het geluid van motoren. "Tot mijn schrik zag ik verderop twee quads rijden", vertelt hij tegen NH Nieuws. Dat is ten strengste verboden in een van de grootste (stille) natuurgebieden van onze provincie. De 'groene boa' had zoiets nog niet meegemaakt.

Boswachter Theo Brouwer

Het is het einde van middag als 'boswachter Theo' (Theo Brouwer is zijn hele naam) een surveillancerondje doet door de Schoorlse Duinen. Hij is op zijn nieuwe elektrische mountainbike. En dat is maar goed ook, want zo kan hij de achtervolging inzetten op twee mannen op quads. "Ik stond op het uitzichtpunt De Kerf. Het is daar, zeker in deze tijd, zo mooi en stil. Ik had even daarvoor ook allemaal leuke gesprekken gehad met wandelaars. Toen hoorde ik het geluid van een motor." Hij schrikt. Twee mannen, hij schat ze in de dertig, rijden van het strand van Bergen zo het duingebied in. Hij wacht even, om daarna ongemerkt naar ze toe te rijden. "Ze zetten de motoren uit om een paar meter verderop te genieten van het uitzicht." Hier stond de boswachter. Tekst gaat door onder de kaart

De groene boa nadert de geparkeerde quads en ziet dat de nummerplaten zijn afgeplakt. "Met zwart ducttape. Dan ben je bewust iets aan het doen dat niet mag." Met een quad door de duinen rijden is ten strengste verboden, legt de boswachter uit. "Je mag hier sowieso niet met een gemotoriseerd voertuig komen - alleen als je een ontheffing hebt. Dit is een Natura 2000 én stiltegebied, met kwetsbare planten en dieren zoals broed- en nu dan trekvogels. Die zijn dit geluid niet gewend." Politie opgeroepen Vermoedelijk vanwege de helmen horen de twee mannen niet dat Theo er inmiddels staat. "Ik heb snel het tape verwijderd en de kentekens doorgegeven aan de politie, die ik inmiddels had opgeroepen." Dan draaien de mannen zich om.

"Ik kon ze staande houden. Ze zeiden dat ze vanaf het strand naar de verharde weg wilden. En vonden het toch ook wel een hele stomme actie van zichzelf. 'We zien anders nooit een boswachter', was hun reactie." Blijkbaar hebben afgelopen jaar nog twee mensen dit gedacht. Nog twee crossers gestraft Want, zo stelt de boswachter, eerder is ook een andere - jongere - quadrijder in de buurt van Camperduin door wandelaars gespot. "Die belden zijn kenteken door. Ik ben toen samen met een agent bij hem thuis geweest en we hebben een zogeheten keukentafel gesprek gevoerd." Daarnaast is afgelopen jaar een motorcrosser die op het MTB-pad reed en daar meermaals door fietsers is betrapt beboet. Zelf had Theo nog nooit een quadrijder op heterdaad betrapt.

De andere quad in het duingebied - Boswachter Theo Brouwer

"Ik werk nu twee jaar in dit schitterende gebied en ik zag weleens bandensporen, maar dit was echt even schrikken. Door het te delen op sociale media hoop ik dat mensen zich ervan bewust worden dat dit écht niet kan." Hij benadrukt de boosheid bij wandelaars die voor hun rust naar de duinen komen, en ook zijn zorgen voor de kwetsbare natuur. "Als je gas geeft met een quad, rijd je het mos aan gort. Als het dan later gaat regenen, ontstaat er erosie en spoelen de gewassen uit." De crossers die woensdag in het duin waren, krijgen beiden een boete, mogelijk van honderden euro's. De hoogte moet nog worden bepaald.