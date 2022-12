Oranjekoorts stijgt langzaam maar zeker: lichte spanning voor 'Nederland - Amerika'

"De frituurpannen gaan aan, de gehaktballen liggen in de jus, dus we kunnen los." Arie Boerstra van café De Vriendschap in Tuitjenhorn is er klaar voor. Hij heeft lichte spanning voor de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Amerika vanmiddag. Hoe zit het trouwens met de 'Oranjekoorts' in het dorp? "Ik denk dat we toch afwachten hoe Nederland het doet straks."

Er zijn geen oranjestraten in het dorp. Zelfs bij de lokale sportvereniging Hollandia T in Tuitjenhorn is van 'oranjekoorts' nog weinig te merken. Volgens voorzitter Arnold Hoorn heeft dat ook te maken met de onvrede over gastland Qatar. "Er wordt heel veel gepraat over Qatar en het WK wordt heel negatief bekeken door alle randverschijnselen. Als ik ook om me heen kijk: ik zie nergens auto's met vlaggetjes of versieringen in de straat. Misschien als we als Nederland verder komen, dan wel."

Wel een groot scherm, volop oranje kaarsjes en vlaggetjes in het café van Arie Boerstra: "Ja, alles weer opstarten voor vanmiddag." Boerstra merkt ook dat het enthousiasme voor het WK wat minder is en toch had hij afgelopen week een vol café. "Ik ben zelf geen voetbalfanaat, maar ik merk wel dat ik nu toch namen van spelers ga herkennen. Ik krijg er wel meer zin in. Ik hoor wel dat als Nederland een goeie partij treft dat het dan over is. Maar dat hopen we niet."

We gaan los

En gaat de Nederlandse leeuw aan de haal met de Amerikaanse adelaar? "Van Gaal is tot rare dingen in staat dus ik geef ze een grote kans", verwacht Hoorn van Hollandia T. Cafébaas Boerstra heeft alvast een plaatje klaar staan voor zijn website van een leeuw met een grote vogel in zijn bek. "Ja, we gaan los."