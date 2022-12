Oranjestraat in Koog aan de Zaan is er klaar voor: "Nog een wedstrijd en dan liggen ze eruit"

In Qatar zitten de mensen er warmpjes bij en in Koog aan de Zaan zoeken ze de warmte juist op. Buurtgenoten kijken samen naar het Nederlands elftal, ze zijn helemaal klaar voor de wedstrijd vandaag. Met 80 man, een barbecue en bier hoopt de straat de gure temperaturen buiten te houden en samen van de wedstrijd te genieten.

Heel langzaam begint de Oranjekoorts toe te slaan in Noord-Holland. Maar in Koog aan de Zaan is die eigenlijk nooit weg. De straat .Ameland is al volledig oranje versierd en de buurt kijkt alle wedstrijden met elkaar in een tent die ze samen hebben neergezet. "Vanavond wordt het 2-0 voor Nederland", zegt de aanvoerder van de straat Vera Hoogstra.

Acht jaar gelden was het ook al een gezellige boel bij het Ameland en wonnen ze zelfs de titel en een barbecue voor beste Oranjestraat.