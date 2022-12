Feest in Beets, want er is een gloednieuwe dorpsschool

Het was een feestelijke ochtend bij de OBS Meester Hayeschool in Beets. De basisschool heeft eindelijk een nieuw schoolgebouw gekregen en dat was hard nodig. Een 'special guest' opende vandaag het nieuwe pand.

In Beets wonen ongeveer 550 mensen en deze school heeft slechts vijftig leerlingen. Pepijn is een van de kinderen die hier naar school gaat. "Ik zit in groep 8 met nog één iemand", vertelt hij. Om die reden zijn de groepen samengesteld. Er zitten ongeveer 17 kinderen per klas. Ondanks dat de school niet veel leerlingen heeft, is het behoud van een dorpsschool van groot belang. "Als je dit soort voorzieningen niet hebt, dan kan ik me voorstellen dat je als ouder kiest om ergens anders te gaan wonen", zegt een van de moeders, die twee kinderen op deze basisschool heeft zitten.

Jaren geleden streden ouders en dorpsgenoten nog voor het behoud van de dorpsschool. ''Dat was een tendens dat in heel Nederland speelde. Gelukkig vinden overheden het nu juist belangrijk om gezinnen aan te trekken in dorpen. De gemeente heeft ons goed geholpen", aldus directeur Mariska Buizer. Tekst gaat verder onder de foto.

Zo'n vier jaar geleden ontstonden de plannen een volledig nieuwe school te bouwen. Het was blijkbaar hard nodig. ''Het andere gebouw was zo oud, je kon op een gegeven moment echt tussen de kieren doorkijken", zegt een schoolmoeder. Volgens directeur Mariska zag je zelfs niveauverschil in de vloer. "Het was echt aan het afbreken.'' Het plan was dat dit nieuwe gebouw rond kerst af zou zijn, maar uiteindelijk is het dus al eerder opgeleverd. De bouw duurde minder dan een jaar.

De kinderen stonden vandaag dan ook te springen om het nieuwe gebouw te betreden. Iedereen was het unaniem eens dat dit een stuk beter is. De school bestaat uit een middenplein met daaromheen verschillende klassen. ''Hiervoor zaten leerlingen met zijn allen om een grote tafel, nu kunnen ze aan hun eigen tafel zitten'', vertelt Juf Anouk.

