Zaanstreek-Waterland nl Ajacied Sonny Silooy wilde als kleine jongetje al alles winnen

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Sonny Silooy. In de jaren tachtig en negentig won hij met Ajax alles wat er te winnen viel.

Silooy loopt ereronde met Europa Cup voor bekerwinnaars - Anefo

biografie naam: Sonny Silooy geboren: Rotterdam, 1963 beroep: voetballer, trainer clubs: Ajax, Racing Paris, Arminia Bielerfeld erelijst: wereldbeker (1995), Champions League (1995), EC II (1987), UEFA Cup (1992), 25 interlands

Winnaarsmentaliteit Al in de jeugd bij Ajax leerde Sonny dat alleen winnen telt. "Dat was ook de reden dat ik bij Ajax wilde spelen. Als kleine jongetje wilde ik al alles winnen." Het Ajax van de jaren zeventig won alles wat ze maar konden winnen en dat had Sonny ook voor ogen gehad. De spelertjes van toen werden nog niet zo in de watten gelegd als de spelertjes van nu. Sonny moest zijn shirt nog zelf kopen. "Af en toe als de tegenstander in een soortgelijk tenue speelde, dan kregen we reserveshirts. Dat vonden we mooi, eentje met een Ajax-embleem en een rugnummer. De normale shirts hadden geen Ajax-embleem en geen rugnummer." Contributie moest er toen ook nog worden betaald. "Wat was het? Vijfentwintig gulden, of zo. Dan kon je ook de wedstrijden van het eerste zien."

Kampioenschaal De spelers van het eerste waren zijn grote voorbeeld. De kampioenschalen die zij wonnen, wilde hij ook. Niet één keer, niet twee keer, maar meerdere keren. "Dat is me gelukt. Dat waren mijn doelstellingen als profvoetballer. Ajax verlangt meer van zijn spelers. Je moet altijd op het hoogste niveau spelen en prijzen winnen."

Silooy met de beker na het winnen van de Champions League - NH

Op ons verzoek heeft Sonny een hele tas met zilverwerk meegenomen. De Europa Cup van 1995 komt er als eerste uit. "Hij is een beetje dof, ik heb 'm al een tijdje niet gepoetst." Vervolgens pakt hij de wereldbeker uit, net als de ander een replica. "Deze wil mijn zoon inpikken, maar die heb ik van de week op zijn vingers getikt. Ik heb gezegd: die krijg je niet, ik ga nog veertig jaar door, hoor. Je wacht nog maar even."

Snel Silooy speelde op tal van plekken. "Ik kwam bij Ajax binnen als aanvaller." Maar zijn doorbraak kwam als verdediger. "Ik was snel. Ik kon heel veel corrigeren met mijn snelheid." Hij wist precies hoe een aanvaller de bal wilde hebben. "Een langzame aanvaller wil de bal in zijn voeten hebben, nooit diep. Een snelle wilde altijd diepte hebben. Dat wilde Silooy zelf ook. Als verdediger stond hij bekend om zijn rushes tot aan de achterlijn en zijn voorzet op maat. Misschien wel de bekendste is de voorzet tijdens de EC II-finale in 1987 tegen Lokomotive Leipzig. Marco van Basten kopte die voorzet erin en het bleef bij die ene goal. Ajax won. Zo'n voorzet voelt volgens Sonny Silooy ook een beetje als zelf scoren. "Vind ik wel. Daar train je ook op. Dat zijn patronen, want Marco moest altijd naar de eerste paal lopen. Daarachter moest dan weer de tweede man staan en daarachter de derde. Dat was vaak de linksbuiten. Zo wilde Cruijff het."

Silooy zet voor tegen Leipzig

Blessures De carrière van Silooy ging niet altijd zoals gepland. "Ik ben op de meest ongelukkige momenten geblesseerd geraakt." Zo mistte hij met Ajax een EC-finale en ook het EK van 1988, dat Oranje won, moest hij aan zich voorbij laten gaan. Silooy: "Ik had mijn oogkas op vier plekken gebroken." Ook een WK mistte hij door blessures. Zo kwam Silooy, die 25 interlands speelde, nooit uit op een eindtoernooi. Behalve dan bij de junioren in Mexico. Toch kan hij met trots terugkijken op een prachtige carrière. "Dat realiseer je je pas echt als je gestopt bent. En dat iedereen erover praat. Het was voor ons gewoon, maar de Europa Cup winnen, nu zeker, in deze periode, dat is niet zo makkelijk." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen