Grote zoekactie naar verdachte(n) inbraak Amstelveen levert niets op

Na een inbraak heeft de politie vanochtend met veel agenten in de Amstelveense wijken Groenelaan en Waardhuizen gezocht naar één of meerdere verdachten. Er is vooralsnog niemand aangehouden, laat een woordvoerder weten.

De dader had een woning aan de Watercirkel als doelwit uitgekozen, vertelt de woordvoerder. Na de melding ging de politie zowel op de grond als vanuit de lucht op zoek naar de inbreker(s).

Buurtbewoners zeggen tegen NH Nieuws dat de politie vooral langere tijd zoekend heeft rondgereden. Op fietspaden in de wijken werden meerdere fietsers gecontroleerd, maar dat leverde niets op. Ook vanuit de politiehelikopter, die rond het middaguur laag over de wijken vloog, werd niemand gezien die aan het signalement voldeed.

Inmiddels is de zoekactie in de genoemde wijken gestaakt, maar het onderzoek gaat verder, benadrukt de woordvoerder. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.