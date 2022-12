Politiehond Bart stopt: hoe hij zijn neus stak in meerdere Noord-Hollandse zaken

"Ik was gecharmeerd van Bart, het is een vrolijke en sociale hond met een uit- en aanknop: hij weet wanneer hij wel of niet moet werken", vertelt zijn baasje. Politieagent M. - die vanwege zijn werk niet met zijn hele naam in dit artikel staat - was al meerdere jaren werkzaam als politieagent in Noord-Holland toen hij besloot hondengeleider te worden.

Op 4 maart 2019 trekt hond Bart op 5,5-jarige leeftijd in bij het jonge gezin van de agent. "Dat was even wennen", vertelt hij. "Bart zit 24 uur per dag bij je. Thuis, maar dus ook op het werk."