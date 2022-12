De Peiling: een stop op nieuwe fastfoodketens heeft geen nut

Tussendoor snel een patatje of een andere vette hap halen: als het aan het kabinet ligt, is dat binnenkort verleden tijd. De wildgroei van fastfoodketens is ze al lang een doorn in het oog. Daarom openen ze aanval op fastfood en suiker. Gemeenten krijgen een wettelijk wapen om nieuwe fastfoodrestaurants te verbieden in de buurt van scholen of in wijken waar al te veel pizzeria's, döner- en hamburgerketens zijn. Maar hoeveel nut heeft dat? Laat ons weten hoe jij erover denkt!

Pizzeria's, döner- en hamburgerketens: ze zijn op bijna elke hoek van de straat wel te vinden. Daar moet verandering in komen als het aan het kabinet ligt. In de strijd tegen obesitas hopen ze een slag te slaan door nu gemeenten zelf uit te laten maken hoeveel hamburger-, döner- en pizzaketens ze op plekken tolereren en waar de grens ligt. Met name jongeren moeten op deze manier in bescherming worden genomen. Zij verkiezen nog regelmatig een vette hap boven hun gesmeerde boterham.

Toch zitten er nog veel haken en ogen aan dit besluit. Zo mogen bestaande fastfoodrestaurants voor nu blijven bestaan. Daarbij is er nog veel onduidelijkheid over ongezonde restaurants: wanneer is er precies sprake van fastfood? Kortom: hoe en wanneer zo'n lokaal verbod precies ingaat, is nog niet duidelijk.

Deze plannen horen bij een groot pakket van het kabinet in de strijd tegen obesitas en een ongezonde leefstijl. De helft van de volwassen Nederlanders heeft matig of ernstig overgewicht (obesitas). Bijna 14 procent van de volwassenen heeft ernstig overgewicht. Deze aantallen zijn sinds de jaren 90 alleen maar gestegen.