Bruine vloot krijgt steeds meer stalen masten: "Het is veiliger en goedkoper"

Steeds meer schippers van de bruine vloot vervangen de authentieke houten masten voor een stalen. Dat is niet alleen goedkoper in het onderhoud, maar maakt de kans ook kleiner op ongelukken door houtrot. Afgelopen zomer overleed een tiener toen de mast van een schip afbrak. In 2016 en 2019 waren er ook dodelijke ongelukken door houtrot.

In Monnickendam laten de schippers van de Vrouwe Frida Cornelia een nieuwe mast op hun schip zetten. De schippers van de bruine vloot hebben veel contact met elkaar en de ongelukken kwamen dan ook hard aan. "Als je de keuze hebt tussen hout en staal in een periode waar er zoveel over te doen is, is er maar een keuze", zegt schipper Marjolein van der Heide.

Onderzoek

In 2019 trok De Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de bel en meldde dat: "De huidige wijze van inspectie geen garantie biedt dat de masten tot het einde van de geldigheidsduur van een keuringscertificaat veilig blijft." Na het ongeluk deze zomer werd de vloot tegen het licht gehouden en werden er 39 boten uit de vaart gehaald.

Ondertussen wordt er druk gediscussieerd door de schippers over hoe ze de branche veiliger kunnen maken. Ook de gasten op de schepen hebben zorgen. "Ze hebben het gehoord van een vreselijk ongeluk op zo'n schip, dus dat is wel iets waar over gesproken wordt", zegt Marjolein.

De oude mast

De Vrouwe Frieda hoeft zich vanaf vandaag geen zorgen meer te maken over houtrot in de mast en hoopt op een mooi, warm en veilig seizoen voor haar gasten. Een deel van de oude mast is geschonken aan de stichting Volendamse botters. "En de rest gaat lekker de kachel in deze winter", laat de schipper weten.