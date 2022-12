Vrijwilligers Ruïne van Brederode eisen dat beheerder blijft én een nieuw bestuur

Vorige maand zegde het bestuur het contract op van Rob Kortekaas, de beheerder van de ruïne. Hij zou afspraken niet nagekomen zijn, waardoor het bestuur geen vertrouwen meer heeft in een succesvolle toekomst van de Ruïne met Kortekaas aan het roer. Op het eeuwenoude kasteelterrein zijn allerlei evenementen.

Maar het leeuwendeel van negentig vrijwilligers zegt pal achter de beheerder te staan. Bovendien is Kortekaas de eigenaar van bijna alle bezienswaardigheden in en rond de Ruïne zoals harnassen, marteltuig en een schavot.

'Het laat zien hoe erg het vertrouwen is aangetast'

Kortekaas en Lucy de Pagter, spreekbuis van de vrijwilligers, zeggen in het duister te tasten over de precieze reden van het ontslag. "Ik kan me maar twee minieme voorvallen bedenken", zei De Pagter eerder tegen NH Nieuws. "Maar die zijn echt van de orde van: had je niet kunnen bellen in plaats van mailen', dat je denkt: het kan toch niet wáár zijn dat je daar iemand voor ontslaat."

Bestuursvoorzitter Hans Hunting liet doorschemeren dat de pijnpunten toch wel wat groter zijn dan dat: "Dat we zijn contract hebben opgezegd, ondanks dat er misschien zoveel vrijwilligers en spullen weggaan, laat wel zien hoe erg het vertrouwen is aangetast."

