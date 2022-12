De Verdwenen Stad: Haarlemse drogist Van der Pigge werd voor gek verklaard, maar bleef mooi zitten waar hij zat

In het programma De Verdwenen Stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Haarlem om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Deze keer staat de Van der Pigge centraal. De drogisterij opende halverwege de 19de eeuw de deuren. Op dat moment waren het zware economische tijden in Haarlem en het was dus een groot risico om een onderneming te starten. Maar de eigenaren zetten door en anno 2022 bestaat Van der Pigge nog steeds.

"Tabak was een hele goede inkomstenbron", vertelt Astrid Hart, de vijfde generatie Van der Pigge en tevens bedrijfshistoricus. "Want iedereen rookte, arm of rijk. Met de schepen van de tabak, kwamen ook de specerijen. Toen hebben ze dit pand kunnen kopen en dat is aldoor in de familie gebleven."

De 'affaire in droogerijen, chemicaliën en verfwaren', werd in 1849 opgericht door Antonie Johannes van der Pigge, maar zou er nooit zijn gekomen zonder de financiële hulp van zijn vader, Jan van der Pigge, die een bloeiende tabakszaak runde in de Grote Houtstraat.

De kleine V&D wilde een grote V&D worden, alleen Van der Pigge stond daarbij in de weg. Wel dertig keer kreeg eigenaar Anton van Os, de kleinzoon van Antonie, een dwingend schrijven om het pand te verkopen. Maar de eigenwijze Van Os wilde van geen wijken weten. "Anton was nog niet getrouwd. Hij woonde hier aan de overkant met zijn broer en zus, En hij kon geen reden bedenken waarom hij weg zou gaan."

De drogisterij is gevestigd in een van de bekendste panden van de stad. Maar dat het pand er nog staat, mag een klein wonder heten. In de jaren dertig van de vorige eeuw had het warenhuis Vroom & Dreesmann grootse plannen. Het toenmalige warenhuis zat twee panden verderop, maar had inmiddels het hele blok, zo'n dertig panden, opgekocht om een enorm gebouw neer te kunnen zetten.

"In de tijd dat het verkocht zou worden, was het al ouderwets", zegt Astrid Hart. Collega-ondernemers begrepen dan ook niet waarom Van Os geen eieren voor zijn geld koos en een doorstart maakte aan de Botermarkt, waar hij een vervangend pand aangeboden kreeg.

En met succes. Aan het interieur is in al die jaren niets veranderd en wie bewaard heeft wat, want de drogisterij is inmiddels een Rijksmonument. Dat geldt voor het pand, maar ook voor het interieur.

Hart: "Vakgenoten zeiden: waar begin je aan. Je hebt niet eens tl-licht. Wat jij hebt, is hartstikke ouderwets, grote etalages, dat is het nieuwe. Ze verklaarden hem voor gek. Maar hij heeft toch volgehouden."

Pigge Masala

In de winkel ontmoeten we bedrijfsleider Sophie van Os, de zesde generatie drogisten. Eigenlijk zou ze helemaal niet in de drogisterij komen te werken. Ze deed eerst een studie in een hele andere richting, maar met de jaren begon het toch te kriebelen. Als kind speelde ze al in de zaak en later mocht ze meehelpen de kruiden te mengen. Verse kruiden. Die ruik je meteen bij binnenkomst.

Sommige van die kruiden zijn unieke mengsels, die al heel lang worden verkocht, zoals de Pigge Masala. Maar niet alles is oud. "Wat nieuw is, zijn de voedingssupplementen", zegt Sophie. "Dat is iets wat goed bij ons past. Op een natuurlijke manier bijdragen aan je gezondheid. We gaan wel met de tijd mee. Onze slogan is dan ook: het goede van toen met het beste van nu."

Tekst gaat door onder de foto.