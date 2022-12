West-Friese muziekliefhebbers als lijstduwer voor de Top 2000: "Deze moét er gewoon in"

Wat is het beste liedje ooit gemaakt? Het is zo'n vraag die iedere dag een ander antwoord kan hebben. En dan moet er ook nog gestemd worden voor de Top 2000. Om een handje te helpen, geven 3 muzikale lijstduwers uit West-Friesland alvast hun favoriete nummers door.

Brain of PJ in actie, met links Jos Kolenberg - Aangeleverd

Jeroen Spruit (40), Wervershoof Favoriete nummer: Bat out of Hell (Meat Loaf) We spraken Jeroen eerder dit jaar na het overlijden van zijn grote idool Meat Loaf, van wie hij maar liefst 35 concerten heeft bezocht. Zijn keuze is dan ook weinig verrassend. "Dat moet wel iets van Meat Loaf zijn, natuurlijk. Vorig jaar stonden van het album Bat out of Hell 6 van de 7 nummers in de Top 2000. Dat is uniek, dat heeft geen andere artiest. Hopelijk staan ze er nu alle 7 in." Kiezen is moeilijk, maar als het toch moet, dan kiest hij voor het gelijknamige Bat out of Hell. En dus niet voor de klassieker Paradise by the Dashboardlight. "Dat nummer kent iedereen al. Een prima nummer voor in de kroeg, maar niet zijn beste. In Bat out of Hell zit wat mij betreft alles, zowel muzikaal als tekstueel. Nummer 1 zal hij wel nooit worden, maar ik vind het wel Top 10-waardig."

Jos Kolenberg (40), Enkhuizen Favoriete nummer: Penny Lane (The Beatles) Jos Kolenberg is een veelzijdige gitarist uit Enkhuizen, die onder meer in Brain of PJ - een Pearl Jam tributeband - speelt. "Ik lever bijna altijd wel mijn lijstje in. Daar staan vaak de wat geijkte namen op: The Beatles, The Rolling Stones, Elvis, De Dijk, Led Zeppelin. Ik zag dat ik vorig jaar ook een guilty pleasure had: Foto van vroeger van Rob de Nijs. Ik was dit jaar naar zijn afscheidsconcert, samen met mijn moeder. Qua emotie was dat misschien wel het mooiste concert van het jaar." Welk liedje schuift onze lijstduwer naar voren? "Van de bekende liedjes van de The Beatles zeg ik: Penny Lane. Die móét er gewoon in. Maar eigenlijk ook het afsluitende drieluik van het album Abbey Road. Dat is niet echt commercieel, maar eigenlijk iets geks. Dat vind ik wel leuk. Sowieso is Paul McCartney mijn held. Hij is ongeëvenaard als liedjesschrijver." En Pearl Jam dan? "Ik vind I got ID en In Hiding heel mooi. En van de wat bekendere nummers Dissident."

Willem Breedijk (55), Sijbekarspel Favoriete nummer: Groot Hart (De Dijk) Willem Breedijk is De Dijk-fan in hart en nieren. Niet voor niets rijden alle vrachtwagens van het gelijknamige transportbedrijf met teksten rond uit nummers van de band. De keuze is reuze als het gaat om liedjes van De Dijk, maar Willem kiest heel bewust voor Groot Hart. "Mijn vrouw is arts. Tijdens het uitgaan zongen we altijd naar haar 'dokter, kunt u even komen?' Dat is de eerste zin van het nummer. Ik heb het trouwens ook eens gezongen op de kermis in De Weere. Daar was ik voor gevraagd, was erg leuk." Vorig jaar was Groot Hart terug te vinden op nummer 443. "Te laag? Ik vind het al mooi dat hij in de lijst staat. Er kan van alles worden gekozen, van over de hele wereld. Misschien ga ik toch maar eens stemmen. Kijken of hij nog hoger kan komen."

