Polikliniek ziekenhuis en Texelse apotheek straks in twee gebouwen aan de Emmalaan

Naast de nieuwe sporthal in Den Burg komt een nieuw gezondheidscentrum met onder andere een polikliniek van het Noord West Ziekenhuis (NWZ) uit Den Helder, huisartsen, diëtisten en verloskundigen. Ook het dialysecentrum uit Oosterend zal naar het nieuwe complex verhuizen. Omdat het gebouw sterk verouderd is, kunnen patiënten daar straks niet meer dialyseren. Tevens komt er een gezondheidsplein met onder andere de Texelse apotheek, huisartsen, fysio en kinderopvang.

De functies van het gezondheidscentrum zijn nu voornamelijk gevestigd in de Zandkoog - NH Nieuws

De functies van het gezondheidscentrum, met ondermeer de polikliniek van NWZ zijn nu nog gehuisvest in het hulpverleningscentrum Zandkoog aan de Pontweg. De organisaties huren dit gebouw van Woontij. "Zij groeien daar uit hun jasje als ze hun ambities willen waarmaken", zegt wethouder Remko van de Belt. NWZ zocht daarom naar een nieuwe plek en had deze gevonden op een kavel bij zwembad Molenkoog aan de Slingerweg. Daar hadden ze inmiddels ook al een vergunning om te bouwen. Maar die plannen veranderen nu.

Apothekers kwamen in de knel vanwege veranderingen op de arbeidsmarkt wethouder Remko van de Belt

Het gezondheidscentrum van NWZ komt straks naast het gebouw van de apothekers aan de Emmalaan die ook al een vergunning hadden om te bouwen. "Maar de apothekers kwamen in de knel vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt", zegt Van de Belt. De arbeidslonen en materiaalkosten waren enorm gestegen. Dat betekende dat de bouwsom te hoog werd. En dat leidde er uiteindelijk toe dat het plan wellicht geschrapt moest worden. Hierna hebben de apothekers onderzocht op welke wijze het initiatief toch door kon gaan. Het versoberen van het ontwerp was niet eenvoudig. Het verkleinen van de oppervlakte was een serieuze optie. Dit zou dan wel financieel effect hebben op de grondexploitatie. Verkoop van minder grond zou een gevolg zijn. En dus ook minder opbrengsten in kas van de gemeente.

Voor de komende 40 jaar hebben we een geweldig cluster van gezondheidsactiviteiten Wethouder Remko van de Belt

"Daardoor hebben we nog een keer goed naar de situatie gekeken", gaat Van de Belt verder. "Wellicht was er een ultiem resultaat te behalen door beide instellingen samen te voegen op een locatie aan de Emmalaan." Het Noord West Ziekenhuis was daar gevoelig voor en wilde wel verhuizen naar de rand van Den Burg. De partijen willen samenwerken, maar niet in één gebouw. Vandaar dat er twee complexen komen. "Voor de komende veertig jaar hebben we een geweldig cluster van gezondheidsactiviteiten. Er is ontzettend hard gewerkt door de partijen en is het ons uiteindelijk gelukt", aldus Van de Belt.

De locatie waar straks twee nieuwe gebouwen komen met ondermeer een apotheek, dialysecentrum en polikliniek. - NH Nieuws