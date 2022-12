Kinderen over Sinterklaas: "Hoe oud hij is? Iets in de miljard jaar!"

We zagen ze eerder al in de week van de West-Friese taal en ze konden ook prima uitleggen wat Sint Maarten inhield. Nu Pakjesavond voor de deur staat, ondervragen we de kinderen van OBS De Koet uit Midwoud over Sinterklaas. Want hoe oud zou hij eigenlijk zijn?

Daar zitten ze weer: Dave, Sjoerd, Teije, Benjamin en Lucas. Stoere knapen van 7 jaar oud. Gespannen voor wat de komende dagen komen gaat. Krijgen ze dat ene cadeau dat al weken bovenaan het verlanglijstje prijkt? Voordat het zover is, eerst een paar vragen. Want hoe oud is Sinterklaas eigenlijk? Teije hoeft er niet lang over na te denken: "Een miljard jaar oud!" Benjamin weet het niet, maar zegt: "Hij is veel te oud. Zijn baard is veel te lang." Sjoerd houdt het op een bescheiden 88 jaar. Bijna net zo oud als zijn opa. "Maar die is wel iets jonger, 83."

Op het Sinterklaasjournaal zien we dagelijks dat er een tekort aan pieten is, met alle gevolgen van dien. Zouden deze jongens in willen vallen als piet? Sjoerd wel. "Dan kan ik lekker snoepen. Dat lijkt me heel leuk."

Zwaar werk

Benjamin bedankt voor de eer. "Het is heel zwaar werk. Dan moet je al die cadeautjes inpakken. Dat zijn er wel heel veel." Lucas heeft wel een voorkeur voor het soort piet. "Ik zou wel Hoofdpiet willen zijn. Die heeft het het drukst."

De verlanglijstjes zijn ingevuld, het grote wachten is begonnen. Maar hoe bedank je Sinterklaas voor al die zakken vol cadeautjes? "Dat doe ik van tevoren al", zegt Lucas. "Met een tekening of een wortel in mijn schoen." Bij de tweeling Dave en Sjoerd wordt thuis flink gezongen. "Dan zingen we altijd: Sinterklaas, kom maar binnen met je pet!"