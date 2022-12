The Analogues stappen met eigen album uit de schaduw van The Beatles

Al bijna tien jaar staat de Nederlandse band The Analogues aan de top als het gaat om het live vertolken van de muziek van The Beatles. De tributeband had de afgelopen jaren succes met het spelen van Beatles-albums als Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Abbey Road en The White Album. Nu hebben ze met hun eigen album The Analogues Sideshow waarmee ze ook live gaan optreden. "We wilden zeker geen Beatles-album maken, maar dat het af toe zo klinkt, is onvermijdelijk." Culture Club zocht de band op tijdens de repetitie in Haarlem.

Ergens op een bedrijventerrein in Haarlem is de oefenruimte van Nederlands meest succesvolle Beatles tributeband The Analogues. Met het uit de jaren zestig daterende instrumentarium repeteert de band nu de nummers van hun eerste eigen album. Snoeihard en loeistrak.

Binnenkort begint de tour met muziek van The Analogues Sideshow. "We hadden natuurlijk met het werk van de Beatles een groot succes. Daarbij hebben we ook een eigen publiek dat het misschien ook wel leuk vindt als we met eigen werk komen", vertelt bassist en zanger Bart van Poppel. "Dat plan hadden we jaren geleden al bedacht. En toen met de coronalockdown hadden we natuurlijk alle tijd om daar aan te werken."

Ze spraken af dat ieder bandlid wat nummers voor de plaat zou aanleveren, soms werken ze ook in tweetallen aan een nummer. "We wilden dat het album heel gevarieerd zou klinken, maar het was zeker niet de bedoeling om een soort Beatles-album te maken", benadrukt drummer Fred Gehring.

Favoriete bands

Toch zitten The Beatles en de popmuziek van eind jaren zestig natuurlijk in de poriën van de muzikanten. Zo klinkt er in een aantal nummers de echo van de Fab Four door. Dan hoor je in Can't figure it out een beetje Penny Lane. "Tsja, Penny Lane", verzucht Van Poppel. "Het is ook een beetje Lazy sunday afternoon van the Small Faces. We zijn nou eenmaal fan van muziek uit die periode."

Zanger Felix Maginn sluit zich daarbij aan. "Natuurlijk schrijf ik nummers met mijn favoriete bands uit de jaren zestig in het achterhoofd. Maar om nou te proberen om de Beatles te imiteren of een Beatlesnummer te schrijven, nee. Ik zou het niet durven. The Beatles zijn toch een buitencategorie", lacht hij.

Tekst gaat door onder de foto.