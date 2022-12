Negen aanhoudingen in Amsterdam bij onrust na winst Marokko

Marokko gaat door de overwinning als groepswinnaar door naar de achtste finales van het WK. Het zorgde voor groot feest bij fans van het Marokkaanse elftal, onder meer rondom het Mercatorplein, Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan. In de loop van de avond sloeg op het Mercatorplein de sfeer om en werd er zwaar vuurwerk afgestoken, waarna de Amsterdamse burgemeester Halsema daar een noodbevel uitvaardigde.

De aanhoudingen werden verricht vanwege "verschillende strafbare feiten waaronder het gooien van (zwaar) vuurwerk naar politiemedewerkers", aldus de politie. Daarbij liep een agent dus gehoorklachten op. Rondom Plein ’40-’45 en een gedeelte van Burgemeester De Vlugtlaan bleef het tot 22.00 uur druk op straat. Agenten hielden daar een scooterrijder staande die zwaar vuurwerk in zijn scooter bleek te hebben. De scooterrijder is vervolgens aangehouden.

Veiligheidsrisicogebied

Zondag liep het na de winst van Marokko op België uit de hand op het Mercatorplein. Er werd onder meer een auto in brand gestoken. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen en het plein schoonvegen. Een persoon werd aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Donderdag werden nog twee mannen, van 41 en 20 jaar oud, aangehouden voor opruiing en openlijke geweldpleging.

Vanwege die ongeregeldheden besloot de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie) om extra maatregelen in te zetten. Zo werden het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de Burgemeester De Vlugtlaan aangewezen als veiligheidsrisicogebied, stond de ME paraat en was er een waterwerper van de Duitse politie aanwezig. Na het noodbevel van de burgemeester ging de ME in linie over het plein, charges werden niet uitgevoerd.