Een warm happie over? Door online groep 'Niet zonder eten naar bed' komen minima aan een maaltijd

Kook je vaak te veel of heb je eten over? Met die gedachte startte Karin van der Zwaan de Facebookgroep 'Niet zonder eten naar bed'. Inmiddels zijn ze een paar weken verder, met zo'n 500 leden erbij, en worden er al volop porties verse spinazie met zalm, kerriesoep en kip piri piri gedeeld.

"In deze tijd komt er veel armoede voor en wie weet kunnen we elkaar op deze manier helpen", zegt groepsbeheerder Karin. De online groep is bedoeld voor de omgeving Hoorn, Blokker en Zwaag. Mensen kunnen zelf een maaltijd aanbieden maar ook andere levensmiddelen. "Op een laagdrempelige manier. Ik ben geen stichting en hoef niet in iemands portemonnee te kijken, mensen kunnen het zelf onderling regelen."

En waar het in het begin mondjesmaat op gang kwam, wordt er nu steeds vaker eten aangeboden. "Ik kook wel vaker veel, soms voor mijn vader of dochters. Nu had ik 6,5 liter chili con care gemaakt", zegt Mascha Stricker uit de Grote Waal. "En ik dacht: weet je wat, ik plaats het in de groep. Met een half uurtje reageerde iemand via Messenger, een mevrouw uit de Kersenboogerd."

'Ik kook altijd te veel'

Mascha: "Ik dacht, ik meld mij aan, gewoon eens kijken wat je kan betekenen. Toen heb ik meteen een vriendenlijstje gemaakt van mensen waarvan ik weet dat ze vaak te veel koken." Voor herhaling vatbaar? "Als ik over heb, waarom niet? Alleen zou ik het fijn vinden als het goed terecht komt, en niet iemand die uit gemak het haalt om niet te hoeven koken. Maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Als ik een keer weer wat heb, zal ik het zeker plaatsen."

De Hoornse Maureen van Gennep heeft al meerdere keren een maaltijd opgehaald. "Ik zit in de bijstand en houd niks over. Ik ben heel dankbaar dat deze groep er is." Ook eet ze elke donderdagavond mee bij Hart voor Hoorn aan de Vredehofstraat. De afgelopen jaren zijn voor haar een aaneenschakeling geweest van pech. Ze is gebonden aan haar scootmobiel, moet ieder dubbeltje drie keer omdraaien en in zomer 2020 kwam zij op straat te staan nadat haar woning verwoest werd door een brand.

Dankbaar

Maureen: "Ik heb één keer een maaltijd opgehaald, en dat was een half uur met de scootmobiel. Dat was even te ver: ik kwam als een ijsklontje aan." Intussen heeft ze in de afgelopen weken vijf keer een maaltijd bij iemand thuis opgehaald. Er is zelfs een maaltijd gebracht. "Zo lief van die mevrouw. Een pastamaaltijd, waarbij ik zelfs een crème brûlée als toetje kreeg. Toen ik vroeg hoe het bordje dan weer terugkwam, antwoordde ze dat ik die wel mocht houden."

Maureen is maar wat blij dat de groep er is. Ze is één van de weinigen die openlijk reageert in de groep. "Dat maakt mij inderdaad niet uit. Ik schaam mij er niet voor dat ik het niet breed heb. Het is helaas hoe het is."