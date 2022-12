Verkeer op ring A10 rijdt weer na grote file door twee ongelukken

Vanwege twee ongelukken op de ring stond het verkeer rond de stad volledig vast. De vertraging bedroeg volgens Rijkswaterstaat op een gegeven moment ruim een uur. De Coentunnel werd in de richting van West afgesloten en bij knooppunt Watergraafsmeer waren er twee rijstroken dicht.

Net voorbij de Coentunnel botsten rond 14.25 uur meerdere auto's op elkaar. Eén persoon moest door de ambulance worden meegenomen naar het ziekenhuis. De tunnel bleef ongeveer tot 17.15 uur dicht vanwege de afhandeling van het ongeluk.

Het ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer vond rond 14.50 uur plaats. Een auto ging over de kop, maar de bestuurder kon wel zelf uit het voertuig komen. Zij liep bij het ongeluk geen letsel op. De dichte rijstroken waren weer rond 16.50 uur vrij.

De reden dat er veel vertraging was kwam vooral doordat de omleidingsroute over de ring moeilijk kan worden gereden vanwege de twee ongelukken. Het verkeer dat vanaf de A1 kwam moest daardoor worden omgeleid via de A9 en de A2.