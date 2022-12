Winnende gedicht Ajax-poëziewedstrijd is ode aan 'vergeten Godenzonen'

In vier alinea's eert Van Meeteren spelers die na één of een paar seizoenen bij Ajax, uit de top verdwenen. Sommigen van hen spelen bij amateurclubs, anderen leven inmiddels een ambtenarenbestaan. De eerste alinea luidt: "Donovan Slijngard, Jeffrey Sarpong, Ze rollen nog steeds met gemak van mijn tong." Zelden echt flitsend, nimmer de held. Wat zou Pasanen nu doen voor zijn geld?"

Sinds eind augustus konden Ajaxfans meedoen aan de wedstrijd. Voor de prijsuitreiking op woensdag 30 november waren ook de andere negen schrijvers uitgenodigd die de top tien haalden. Deze gedichten gingen onder andere over oud-Ajaxspeler Abdelhak Nouri en legendarische Ajax-goals. Ook was er een kort gedicht over de verliefdheid van een meisje op oud-voetballer Wim Kieft: "Ik weet niets van voetbal, maar ik was wel verliefd op Wim Kieft", luidde dat gedicht.