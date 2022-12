Kledingbank De Drie Musketiers krijgt langer de tijd én geld voor vervangende ruimte

Voorlopig goed nieuws voor de kledingbank De Drie Musketiers in Medemblik. De stichting werd met voortbestaan bedreigd, omdat het de opslaglocatie in Opperdoes moest verlaten. Nu de huur van die ruimte met twee maanden is verlengd, heeft de kledingbank meer tijd om een vervangende ruimte te zoeken. Daarnaast ontvangt de kledingbank een eenmalig bedrag van 6.500 euro.

De kledingbank is gevestigd in de ABC-kerk in Medemblik en draait op vrijwilligers. Mensen die het niet breed hebben, kunnen hier via een puntensysteem gratis kleren halen. In Opperdoes wordt de binnengekomen kleding opgevangen en gesorteerd, waarna het naar de kledingbank in Medemblik wordt gebracht. Enkele honderden mensen maken gebruik van de kledingbank. Een aantal dat wekelijks nog oploopt.

De huidige opslagruimte is door de gemeente verkocht. Vond de kledingbank voor het einde van het jaar geen vervangende ruimte, dan was het genoodzaakt om de deuren te sluiten. "We kunnen onmogelijk alle kleding hier in Medemblik kwijt", zei vrijwilliger Janny van Brouwershaven onlangs tegen NH Nieuws. Ze zag de toekomst somber in.

Meer tijd

Nu wordt het huurcontract toch met twee maanden verlengd, zodat de kledingbank meer tijd heeft om een nieuwe opslaglocatie te vinden. "Daar ben ik blij mee", zegt voorzitter Jan van Vliet. "Op 1 maart zijn we weg uit Opperdoes. Al moet ik de kleding op mijn slaapkamer opslaan, we gaan door. Ik heb veel steun ervaren van veel raadsleden en ben blij dat de gemeente ook zijn steentje bijdraagt, als het gaat om de allerarmsten. Want daarvoor doen wij het."

De gemeente Medemblik zocht mee naar vervangende ruimte en vroeg op Facebook aandacht voor de situatie. Ook Van Vliet is druk bezig. "Ik ben heel vindingrijk en in gesprek met drie partijen. Dat is positief, maar ik hoop wel één daarvan definitief wordt."

Tekst gaat verder onder de foto.