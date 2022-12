Axel G. had flinke voorraad wapens als 'uit de hand gelopen hobby', OM is bezorgd

Een flinke voorraad antieke wapens en munitie op de logeerkamer bij zijn moeder is volgens de 29-jarige Alex G. een uit de hand gelopen hobby. Deze zomer ontdekte de politie een jachtgeweer, startrevolvers en alarmpistolen en 1153 kogels op zijn kamer in Rijsenhout. Het OM maakt zich zorgen, terwijl Axel zich van geen kwaad bewust was.