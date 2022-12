School in Amsterdam start met gratis ontbijt: "Ik zie soms kinderen trillen van de honger"

De OSB in Zuidoost is vanmorgen begonnen met het aanbieden van een gratis schoolontbijt voor alle leerlingen die daar behoefte aan hebben. Volgens de directeur komen er steeds vaker kinderen zonder te ontbijten naar school: "Ik zie soms kinderen trillen van de honger."

Bij de ingang van de OSB in Zuidoost staat vanaf nu elke dag om acht uur een tafel vol fruit en broodjes klaar. Tot tien minuten voor de eerste les begint, kunnen leerlingen daarvan pakken. Daarna niet meer. "Want leerlingen moeten het ook niet als excuus gaan gebruiken om te laat te komen", lacht directeur Maryse Knook.

Knook is begonnen met het schoolontbijt omdat ze de laatste tijd steeds vaker kinderen naar school ziet komen die niet hebben ontbeten. "Daardoor zie je dat leerlingen zich slechter kunnen concentreren en minder goed kunnen leren. Dat willen we voorkomen", vertelt Knook.

Niet gegeten

Venetia (12) heeft vanmorgen thuis ontbeten maar zegt dat ze veel kinderen kent die dat niet doen. "Soms is het heel druk in huis of hebben de ouders niet genoeg geld. Ik vind dat wel zielig", vertelt ze.

Hoeveel kinderen er niet ontbijten, vindt Knook lastig te zeggen. "We hebben een poll uitgezet en in een kleine week hebben zo'n 140 leerlingen gereageerd. Daarvan gaf twee derde aan graag gebruik te willen maken van het ontbijt. Ik vind dat best veel", zegt Knook. "Het was ook snel duidelijk wat ze wilden. Broodjes met kaas en chocopasta."

200.000 euro

Op dit moment worden al op 51 basisscholen maaltijden aangeboden. Wethouder Moorman heeft aangegeven 200.000 euro te willen reserveren voor gratis schoolmaaltijden in de stad.

Op dit moment wordt het ontbijt van de OSB nog gefinancierd door een subsidie vanuit het Rijk, dat eigenlijk bedoeld is voor buitenschoolse activiteiten. "We hopen snel aanspraak te kunnen maken op het geld van de gemeente. Het liefst willen we er lessen over gezonde voeding bij geven en onder het genot van een broodje samen naar het nieuws kijken en daarover het gesprek aangaan", vertelt Knook.