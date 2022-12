Kerstboomstress slaat toe: "Het was geen fijn jaar, er is grote behoefte aan gezelligheid"

De mensen zijn er vroeg bij dit jaar. Het is 1 pas december, Sint is nog in het land, maar de kerstboomstress heeft al toegeslagen. De bomen zijn niet aan te slepen. Henk Haan van Tuincentrum Haan in Santpoort-Noord heeft er een logische verklaring voor. "Het is geen leuk jaar geweest met de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen. Mensen willen wat sneller de gezelligheid in huis hebben."

Om die gezelligheid thuis niet te laten omslaan in ergernis over een kale boom, zegt Haan er alles aan te doen Nordmannen van hoge kwaliteit te verkopen. Hij zit al ruim vijftig jaar in het vak en zegt precies te weten wat hij kan verwachten uit Denemarken, het land van herkomst. Daar zijn de bomen half november gekapt.

Twee vrachtwagens

Vorige week was het weer zo ver. Twee enorme vrachtwagens met zo'n 2.000 bomen kwamen zijn terrein op de Hagelingerweg op en Haan zag meteen dat het goed was. Zó en niet anders moet een Nordmann er uitzien. "Mooi groen en fris." De bomen waren nog niet uitgeladen en mensen kwamen al langs. "Het lijkt misschien eerder dan voorheen, maar dat is niet zo. Het hoort eigenlijk te beginnen bij de eerste advent. Dat is vier zondagen voor de kerst. Nou, dat redden we niet eens want de laatste zondag valt op eerste kerstdag."