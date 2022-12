Brand in clubhuis van Marokkaanse gemeenschap: "Redden wat er te redden valt"

Vandaag hadden ze met een grote groep naar de WK-wedstrijd Marokko - Canada willen kijken, maar een brand in het clubhuis van de Vereniging Marokkaanse Gemeenschap gooide letterlijk roet in het eten. Ondanks deze tegenslag, laten de leden hun hoofd niet hangen. "We zijn gekomen om alles schoon te maken", vertelt Ben Haddi. "Redden wat er te redden valt."

Toen ze vanmorgen vroeg werden gebeld dat er brand was geweest in het geliefde clubhuis aan de Stresemannlaan, schrokken ze enorm. "Ja als je dat belletje krijgt, schrik je wel." Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar ze hebben wel het één en ander gehoord van mensen in de buurt. "Er zouden drie mensen hier aan de achterkant iets brandend naar binnen hebben gegooid", vertelt een man die ook lid is bij de VMG.

Haddi wil niet vooruit lopen op het politieonderzoek en ook niet speculeren over wat er gebeurd is. "Het is vervelend natuurlijk, maar we wachten af wat er uit het onderzoek komt."

Alles afgezegd

Het clubhuis wordt zeven dagen in de week gebruikt voor verschillende activiteiten. Mensen kunnen hier bijvoorbeeld hulp krijgen bij het instellen van hun telefoon of met werken op een computer. "Er komen hier wekelijks honderden mensen", vertelt Haddi. "We hebben nu alles af moeten zeggen. Ook hiernaast waar mensen een inburgeringscursus krijgen en huiswerkbegeleiding, hebben ze alles afgezegd voor vandaag."

Het pand heeft naast een kapot raam, vooral veel rook- en roetschade. Alle meubels zijn buiten neergezet om schoon te maken. "Gelukkig is het koffiezetapparaat niet beschadigd", lacht Haddi.

