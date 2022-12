Oekraïense Inna zingt in finale Ouderen Songfestival voor haar vaderland

De Oekraïense Inna van de Velde-Tishchenko hoopt vurig dit keer de finale van Ouderen Songfestival te winnen. Niet zozeer voor haarzelf als wel voor haar vaderland. Al vijf keer stond ze in de Grande Finale maar dit jaar is het zeer speciaal door de oorlog in de OekraÏne waar ze ooit uit vertrok voor de liefde in Wormerveer. "Hier voel ik me veilig maar emotioneel ben ik dat niet en sta ik in brand."

Inna staat voor de vijfde keer in de finale van het Ouderen Songfestival. - NH Nieuws

In het Wilhelminapark in Wormerveer staat ze stil bij de turbulente gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ze spreekt van een tragedie en kan nauwelijks omschrijven in welke emotionele draaikolk ze terecht is gekomen. "Toen de oorlog begon, kon ik niets. Alleen maar huilen. Het heeft maanden geduurd voordat ik in staat was om iets te gaan doen voor Oekraïne." Ook al woont ze al jaren in de Zaanstreek het contact met familie en vrienden is hecht. Ruim een jaar geleden was ze nog in haar vaderland en toen leek er geen vuiltje aan de lucht. "Nou ja", zegt ze, "natuurlijk waren er wel spanningen maar dat dit zou gebeuren tussen twee broedervolkeren. Onbegrijpelijk."

"Wat er in Oekraïne gebeurt is een tragedie. Het zijn twee broedervolkeren" Inna van de Velde-Tishchenko

Inna hoopt vurig dit jaar het Ouderen Songfestival te winnen.

De afgelopen maanden heeft Inna verschillende benefietconcerten gegeven. "Dat was heel mooi enik was ook zo dankbaar dat ik iets kon doen." Voor de finale op zondag 11 december in het DeLaMar zingt ze in het Engels You raise me up; een lied van hoop. "Een soort gebed om boven je zelf uit te stijgen. Ik heb mijn hoop gevestigd op de moeders van de Russische soldaten. Dat zij deze oorlog kunnen stoppen." Alle finalisten van het Ouderen Songfestival zijn op de website al te horen. Daar kun je ook al een stem uitbrengen. http://www.ouderensongfestival.nl/grande-finale.asp