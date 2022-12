Joosje stopt klaar-overacties voor veilig naar school fietsen: "Aanmeldingen blijven uit"

Het was de bedoeling dat ouders en bewoners iedere schooldag als klaar-over het verkeer zouden regelen op drukke fietsroutes naar Haarlemse scholen. Met haar acties gaf Joosje Campfens het goede voorbeeld, maar de burgerparticipatie die ze voor ogen had, kwam niet op gang. "Ik merk dat de acties niet hebben bewogen wat ik wilde laten bewegen", verzucht ze.

Veel Haarlemmers reageerden positief op de acties van Joosje. "Mensen vinden het allemaal heel erg goed, maar ze willen het niet zelf doen", vertelt ze. "Terwijl ik denk, in dat gebied wonen duizenden mensen. Als je met een paar honderd mensen een poule maakt, hoeft iedereen er maar een paar dagen per jaar te staan."

Na drie acties op verschillende drukke fietsroutes in Haarlem heeft Joosje besloten ermee te stoppen. "Het is niet aan mij en een aantal vaste vrijwilligers om dit te doen op de actiedagen. Het moet elke dag", vindt Joosje. "Maar als mensen het niet willen, houdt het op."

"Er is van alles mogelijk, maar ik kan het niet alleen en zeker niet elke dag"

Ze heeft er wel begrip voor dat ouders 's ochtends geen tijd hebben, omdat ze zelf naar werk moeten of hun kinderen naar school moeten brengen. "Maar als je wil dat iets verandert, moet je er zelf iets aan doen", vindt ze. "Er is van alles mogelijk, maar ik kan het niet alleen. En zeker niet elke dag."

In plaats daarvan merkt ze dat iedereen naar elkaar wijst als het gaat om de onveilige fietssituaties. "De ouders willen graag dat de scholen iets regelen, de scholen vinden dat een taak voor de gemeente en de gemeente zegt weer dat bewoners ook zelf in actie moeten komen", vertelt Joosje. "Zo blijf je in cirkeltjes lopen."

Kleine verschuiving

De acties hebben er wel voor gezorgd dat er meer aandacht gaat naar de onveilige situaties voor fietsers. "Ik zeg wel steeds dat er niets verandert, maar dat is niet helemaal waar", relativeert Joosje. "Mensen gaan anders naar de verkeerssituatie kijken en het wordt ook binnen de gemeente meer besproken."

"Er vindt een kleine verschuiving plaats, maar dat zie ik niet terug op de straat", gaat ze verder. "Dus daar baal ik van."

Het kost Joosje naar eigen zeggen te veel tijd en energie om de acties door te zetten zonder resultaat. "Als iemand het wil overnemen, heel graag. Diegene mag alles hebben, de website en het draaiboek liggen klaar."

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws eerder maakte bij een van de klaar-overacties: