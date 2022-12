Plannen in de maak: beruchte kruising het Hoefje moet voor de zomer veiliger zijn

Wat er exact aan de kruising moet gebeuren, dat weten de provincie en de gemeente nog niet. Er zijn wel ideeën. Die zullen de komende tijd worden onderzocht.

Het gaat om vier potentiële veiligheidsmaatregelen. Allereerst wordt gekeken of er een verdrijvingsvlak of ribbelmarkering kan worden aangelegd, zodat bestuurders niet meer rechtdoor kunnen rijden vanaf de Boomgaardweg rechtstreeks naar de oprit van de provinciale weg richting Alkmaar. Ook wordt gedacht aan het planten van struiken en bomen aan de westkant van 't Hoefje, zodat auto's die uit het dorp komen beter worden gezien door bestuurders vanuit de Boomgaardweg.

Om het kruispunt kleiner en groener te maken, denken ze erover om de asfaltbaan van de bus te vervangen door grasbetontegels. Tot slot willen ze mogelijk de linksaf uitvoegstrook richting de Boomgaardweg weghalen.

Welke maatregelen worden genomen, hangt af van de uitkomst van het onderzoek. Naast dat het een oplossing moet zijn voor het probleem is ook het prijskaartje belangrijk. Hoe dan ook moet er iets gebeuren aan de kruising, daar zijn de provincie en de gemeente het over eens.

Berucht

De kruising is berucht: al jaren gebeuren er regelmatig ongelukken, ondanks dat er van alles aan wordt en is gedaan om haar veiliger te maken. Zo zijn er onder andere verkeersborden weggehaald en verplaatst. Maar het lijkt niet of onvoldoende te werken. Nadat er in september een ongeluk was gebeurd, zijn op 14 oktober zogeheten rood-witte 'schildjes' (wegafzetting, red.) geplaatst. Ook dat hielp niet, want kort erna was er weer een ongeluk. De provincie en de gemeente beloofden toen dat er permanente maatregelen zouden komen.