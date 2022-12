'Vind 't erg voor je meissie, maar ik wil geld', TBS'er hield kassière (17) Den Helder onder schot

Een tbs'er (63) is in Alkmaar opnieuw veroordeeld, dit keer tot achttien maanden cel. Tijdens zijn verlof uit een kliniek pleegde hij een winkeldiefstal, probeerde bij een woning in te breken en overviel een supermarkt in Den Helder. Hij hield daarbij een 17-jarige kassière onder schot. Op de TESO naar Texel werd hij herkend en op het eiland kon hij worden gearresteerd.

In rechtbankverslagen van het Noordhollands Dagblad komen details naar voren over de zeven weken dat de man zich wist te onttrekken aan zijn verlof vanuit een kliniek in Rotterdam. Daar zat hij sinds eind jaren negentig een tbs-maatregel uit voor verschillende geweldsdelicten. In juli en augustus 2020 woonde de 63-jarige in het kader van zijn resocialisatie in een appartement binnen een speciale woonvoorziening. In die tijd was er in verband met corona geen dagbesteding, kon hij niet naar de Anonieme Alcoholisten (AA) en ging het, zo vertelde hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden, steeds slechter met hem. Vluchtauto stond klaar "Ik zat maar op de bank met mijn vriendin en voelde me ontzettend somber", schrijft het NHD. Hij besluit er, samen met een andere tbs'er, met een auto vandoor te gaan: via Zeeland naar België om naar verluidt een wapen te kopen en dan naar Westkapelle. Toen hij met een koevoet wilde inbreken bij een vakantiehuis, werd hij gespot, maar hij wist te ontkomen. Op 24 augustus bedreigt hij dan een 17-jarige medewerkster van een Aldi-supermarkt in winkelcentrum De Schooten in Den Helder met, naar zo lijkt het, een vuurwapen. Hij dwingt haar, naar eigen zeggen uit wanhoop, geld uit de kassalade af te staan. "Ik vind het heel erg voor je meissie, maar dit moet gewoon. Ik wil geld", aldus het NHD. "Ik vond het ook heel zielig voor dat meissie." Zijn advocaat zei tijdens de zitting dat de man uiterst knullig te werk ging, zodát hij heel herkenbaar was.

'Hij vroeg eerst omzichtig om mosselen en oesters bij de kassamedewerkster en kwam later weer terug, vlak voor sluitingstijd. Niet vermomd.' De raadsman zegt dat het een soort noodgreep was om opgepakt te worden. De winkeliersvereniging zei daarover tegen het NHD: "Voor de mensen die het is overkomen, is het vreselijk." Een helikopter vliegt naderhand over de gemeente om de dader te zoeken, tevergeefs. In Opsporing Verzocht besteedt de politie dan aandacht aan de man - vermoedens zijn er dat het gaat om de ontsnapte tbs'er met 'tatoeages van een dobbelsteen en papagaai'. Dan, op de boot naar Texel, wordt de 63-jarige tbs'er herkend door passagiers. Twee dagen later wordt hij opgepakt vlak bij Den Hoorn. De man pleegde verder ook nog een winkeldiefstal in vereniging in Rotterdam. De rechter in Alkmaar oordeelt dat het de tweede keer dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten tijdens zijn tbs-maatregel en daarmee misbruik maakte van het vertrouwen van de kliniek. De eerdere depressie van de 63-jarige in de gevangenis vindt de rechter geen reden om een lagere straf op te leggen. Wel houdt die rekening met een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Achttien maanden cel dus, maar géén tbs-maatregel, omdat de man die al heeft en er vanuit gaat dat zijn geschiedenis in nieuwe beoordelingen wordt meegenomen.