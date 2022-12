Bij InsterSnacks in Weesp brullen de fans het Marokkaanse elftal naar de winst

Marokko is officieel door naar de achtste finales van het WK. Cafetaria InterSnacks in Weesp is het hele toernooi lang de hotspot om de wedstrijden van de 'Atlasleeuwen' te volgen. Van de toonbank tot de televisie stond de snackbar ook vanavond weer vol met supporters die hun helden naar de overwinning juichten. "Hier zijn geen rellen, hier is het altijd gezellig."

"Jullie zijn vandaag wel naar school geweest hè", vraagt eigenaar Mo Bouhali (38) terwijl zijn cafetaria volstroomt met jongens uit de buurt. Sommigen hebben zich nog verstopt in hun capuchon of lopen binnen op slippers. Allemaal krijgen ze een boks van Mo en zoeken hun vaste plekkie op voor het scherm. Wat het Huis van Oranje in Qatar is voor Oranje, is de InterSnacks in Weesp voor het Marokkaanse elftal.

"Ziyech gaat er sowieso eentje prikken"

"Wij kijken altijd bij Mo", legt een jongen uit. De jongens willen niet met hun naam in het artikel genoemd worden. "Iedereen uit de buurt is dan hier, helemaal vol!"

Deze jongens zien InterSnacks als hun eigen woonkamer buiten de deur. Sommigen komen net van school, anderen van werk en een enkeling moet na de wedstrijd gelijk door naar 'ballie' (voetbaltraining, red.). Mo weet precies waar iedereen zich mee bezighoudt en zorgt ervoor dat ze geen gekke dingen doen.

Na de knappe overwinning op België zit het vertrouwen in de snackbar er goed in, al ontstaat er wel wat consternatie over de opstelling. "Het zit vol met bondscoaches hier", legt iemand uit. "Iedereen weet het altijd beter." Gevraagd naar de voorspellingen verwachten de jongens minstens drie doelpunten van Marokko en een makkelijke overwinning. "Ziyech gaat er sowieso eentje prikken (scoren, red.)!"

En dat doet die. Al na vier minuten zet Hakim Ziyech de Atlasleeuwen op voorsprong. De snackbar ontploft van euforie.