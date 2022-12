De Peiling: mijn kerstboom staat al

Kerst valt vroeg dit jaar! Sinterklaasavond moeten we nog vieren, maar er zijn al mensen die de kerstboom hebben staan. Kerstboomverkopers zien sinds corona een trend. We zoeken steeds vroeger de gezelligheid van kerstlampjes en kerstbomen. Hoe zit het bij jou? Staat de kerstboom al of wacht je tot na Sinterklaas?

De afgelopen tijd is de start van de verkoop van kerstbomen weer begonnen. Dit is een stuk eerder dan een aantal jaar geleden. Sinds de coronaperiode halen mensen eerder een boom in huis. Twee jaar geleden hadden mensen veel meer tijd en besloten we massaal om de kerstboom eerder in huis te halen. Eerder was de week voor Kerst dé periode om de kerstboom in huis te halen. Tegenwoordig begint het eerder, maar de echte topdrukte is nog steeds vlak na Sinterklaas.

Water geven

Tegenwoordig is de Nordmann kerstboom erg geliefd bij de kopers, omdat die lang goed blijft en er weinig naalden uitvallen. Dit is extra handig voor mensen die ervoor kiezen om de boom extra vroeg neer te zetten. De naalden van een Nordmann prikken ook minder dan een ouderwetse boom. Als je de boom water blijft, blijft hij goed tot na de kerst.