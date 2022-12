Tijdelijk cameratoezicht bij Alkmaarse huizen vanwege explosie en beschieting

De gemeente Alkmaar heeft beveiligingscamera's opgehangen in de Lekstraat en Stalpaertstraat. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal . Daar waren in korte tijd een beschieting en explosie. Burgemeester Anja Schouten liet de camera's plaatsen na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

In de Lekstraat in Oudorp hangt één camera bij het huis dat op 22 november is beschoten, In een van de ramen bleken vijf kogelgaten te zitten en op de stoep lagen kogelhulzen. Alkmaar Centraal meldde dat er na de harde knallen een wegrijdende scooter te horen was.

De bewoners van het huis, waren op het moment van schieten thuis. Ook buurtbewoners zijn zich rotgeschrokken.

Dan de Stalpaertstraat in Overdie: in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 november ging er in een andere wijk in Alkmaar een explosief af bij de voordeur van een woning. De drie bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de schade was groot.

De voordeur was weggeblazen, ruiten waren kapot en ook binnen was aanzienlijke schade. Buurtbewoners schrokken wakker van de knal.

Geen verband

De mediapartner schrijft dat er volgens burgemeester Schouten geen aanwijzingen dat de twee mogelijke aanslagen iets met elkaar te maken hebben. Volgens Alkmaar Centraal heeft de schietpartij in de Lekstraat mogelijk wél te maken met de schietpartij in de Terschellingstraat, begin mei van dit jaar.

Dat onderzoek loopt nog, maar de politie kan een mogelijk verband niet bevestigen. De 21-jarige Alkmaarder die in mei werd aangehouden, zit nog vast. Een 26-jarige Alkmaarder die ook was aangehouden, wordt niet meer als verdachte gezien.

Voor deze nieuwe 'aanslagen' is nog niemand aangehouden.