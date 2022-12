De Waddenzee ligt vol voedsel, een feest voor vogels

Wie niet verder kijkt, ziet in de Waddenzee alleen zand en water. Maar voor vogels en vissen is de Waddenzee een bijna onuitputtelijke bron van voedsel. Wormen, kreeftjes, wieren en schelpen: in iedere vierkante kilometer wad zitten tientallen kilo's vlees. Het is aan de wulpen, kanoeten, bergeenden en andere dieren om ze er uit te vissen. En dat doen ze in groten getale, zeker in de winter.

"Een weide vol vlees", is de Waddenzee wel eens genoemd door een wetenschapper. Als we met Leon kelder van Staatsbosbeheer bij Vatrop op Wieringen over de Waddenzee uitkijken zien we vooral vogels. "Het is nu hoog water dus zijn de wadvogels goed te zien. Ze kruipen de dijk op als het vloed is", vertel Leon. "Straks, bij eb, zijn ze vanaf hier niet meer te zien, want dan scharrelen ze verder op het wad hun kostje bij elkaar."

De combinatie van een zilte omgeving, ruige elementen en natuurlijk weilandbeheer geeft bijzondere planten en andere organismen een kans. Aan de zeereep groeien typische planten als zeeaster en zeealsem. In het gras stuiten we op een mooi paddenstoeltje. "Wat een mooie dingetjes zijn dat", roept Leon uit. We moeten wel even in de app duiken om te zien wat we voor ons hebben. "Het is een dooiergele mestzwam!" Opvallend is dat ie alleen groeit op een plek waar een dot gemaaid gras is achtergebleven. "Deze soort doet het duidelijk goed in bemeste, stikstofrijke bodem."

Als het harder gaat regenen gaan we nog even de kijktoren van de Waddenexperience bij Den Oever op. En dan zoeken we een goed heenkomen. De elementen winnen vandaag.