Drinkwater in Amsterdam wordt flink duurder: tarieven stijgen met gemiddeld 26,5 procent

Vanaf volgend jaar moeten Amsterdammers gemiddeld 26,5 procent meer voor hun drinkwater betalen. Dat maakt wethouder Melanie van der Horst bekend in een brief aan de gemeenteraad. Klanten met een watermeter betalen volgend jaar 1,03 euro voor duizend liter water. Dit jaar betaal je daar nog 0,87 euro voor. De vaste kosten stijgen met de jaarwisseling van 82,82 naar 109,46 euro

In de brief schrijft de wethouder dat drinkwater op andere plekken in Nederland ook flink duurder wordt: het landelijke gemiddelde ligt op 22 procent.

Vorig jaar ging de prijs van water in de stad met 7,1 procent omhoog. Amsterdammers gingen daardoor tussen de 8 en 10 euro per jaar meer betalen.

De prijsstijging van volgend jaar heeft onder meer te maken met een tegenvallende omzet en hogere kosten voor energie, grondstoffen en materialen. Ook is de inkoopprijs de afgelopen jaren hoger geworden, legt Van der Horst uit. Dat heeft, naast de kosten voor productie, ook te maken met de hogere prijs van rivierwater. Daarnaast is er bij het bepalen van het tarief rekening gehouden met inflatie.

Niet uitsmeren

Nu zijn de prijsstijgingen dus een stuk hoger. Van der Horst geeft aan dat de kosten niet opgevangen kunnen worden door de prijsstijging over meerdere jaren uit te spreiden, 'vanwege de wettelijke verplichting om kostendekkend te zijn'.

Eerdere prijsstijgingen konden worden gedempt. De tekorten die er toen waren, werden opgevuld met de zogenoemde 'egalisatiereserve drinkwater'. Dat spaarpotje is nu leeg. Bovendien is het niet meer toegestaan: de Inspectie Leefomgeving en Transport wees het college er dit jaar op dat dit geld daar niet voor bedoeld is.