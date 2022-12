Berucht kruispunt Rijsenhout krijgt weer stopborden, maar niet omdat het er veiliger van wordt

Veiliger wordt het er niet op volgens de gemeente, maar Haarlemmermeer plaatst toch weer stopborden op het beruchte kruispunt van de Aalsmeerderweg met de Bennebroekerweg in Rijsenhout. Waarom ze die moeite dan doet? Om te laten blijken dat ze naar omwonenden luistert. Die zijn namelijk regelmatig getuige van ongelukken en vragen al maanden om de terugkeer van stopborden op het kruispunt.

Chaos na ongeluk op kruispunt Rijsenhout - NH Nieuws

Na een noodkreet van omwonenden over een reeks ongelukken eerder besloot de gemeente het kruispunt eerder dit jaar aan te passen, maar niet - zoals in het verleden het geval was - van stopborden te voorzien. De stopborden verschillen in betekenis nauwelijks van de voorrangsborden die er nu staan, liet de gemeente destijds weten. En omdat veruit de meeste ongelukken gebeuren door bestuurders die de voorrangstekens negeren, zouden stopborden het aantal ongevallen niet terugdringen.

"We zijn niet doof voor geluiden van mensen uit de omgeving" Gemeentewoordvoerder

Dat de borden nu terugkeren, betekent niet dat de gemeente van haar geloof is gevallen. "Maar we zijn niet doof voor de geluiden van mensen uit de omgeving", laat een woordvoerder weten."Het gaat om de juiste combinatie van de verschillende fysieke verkeersmaatregelen en het gedrag van verkeersdeelnemers. Die moeten samen leiden tot een zo veilig mogelijke verkeerssituatie." Een combinatie van maatregelen dus, net als eerder dit jaar. Naast de comeback van de stopborden wordt het fietspad naar de rijbaan verplaatst én worden er nieuwe markeringen op het wegdek aangebracht. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van stoplichten, laat de woordvoerder weten.

Slachtoffers Patrick Mesman uit Rijsenhout werd deze zomer aangereden door een bus van een bezorgservice en de 18-jarige Esmee Lanser werd vorig jaar zomer van haar scooter gereden. Zij deden begin juli hun verhaal waarop ze werden uitgenodigd voor een gesprek met verantwoordelijk wethouder Marja Ruigrok.

Het pakket van eerder dit jaar bestond uit bliksemschichtmarkering op het wegdek en ledlampjes in de gele achtergrond van de voorrangsborden. Maar die maatregelen hebben volgens de omwonenden niet het gewenste effect. Nog altijd zien ze automobilisten 'met hoge snelheden voorbijscheuren', vertelde omwonende Jabbeke de Vries eerder aan NH Nieuws. "Wat ik vooral mis zijn stopborden. Als je op zo'n geelomrand voorrangsteken afrijdt, heb je niet het gevoel dat je een gevaarlijk kruispunt nadert, als je op een stopbord afrijdt wel."

"Het geeft meer urgentie aan het kruispunt" Omwonende Gerben van der Knaap

Dat de borden er nu alsnog komen, stemt haar tevreden. "Ik ben voorzichtig positief, we hebben hier om gevraagd, dus ik ben er blij mee." Ook Rijsenhouter Gerben van der Knaap is positief over de komst van stopborden: "Het geeft net wat meer urgentie aan dat kruispunt. Je moet daar nu echt gaan stoppen en het geeft iets duidelijker aan dat je een gevaarlijk kruispunt nadert." Waarom het kruispunt volgens omwonenden 'meer urgentie' nodig heeft, zie je in onderstaande video die NH Nieuws eerder met de slachtoffers maakte.

Kruispunt Rijsenhout levensgevaarlijk: "Te hoge snelheden, vaak goed raak" - NH Nieuws

Behalve het terugplaatsen van de stopborden wordt het fietspad vanaf de zuidelijke tak van de Aalsmeerderweg weer zoals het was. De aangebrachte bliksemschichten op de weg worden vervangen door trechtermarkeringen, en op de Aalsmeerderweg worden middeneilanden aangelegd om meer ruimte te creëren voor verkeer dat naar de Bennebroekerweg afslaat. De gemeente gaat de aanpassingen stapsgewijs doorvoeren en benadrukt dat alles in het belang van de bewoners wordt gedaan: "Bewoners kunnen echter wel licht overlast ondervinden van het verkeer dat over de nieuwe markeringen rijdt", besluit de woordvoerder.

Dat de gemeente toegeeft de maatregelen te nemen om te laten blijken dat ze naar haar inwoners luistert, is in lijn met een eerdere belofte. De afgelopen jaren klaagden vooral inwoners van kleine kernen in Haarlemmermeer dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd. De gemeente beloofde beterschap door zich deze collegeperiode vaker in de kleinere kernen te laten zien.