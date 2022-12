Kinderen ontmoeten nieuwe hoofdpiet in Westzaan: "We moeten ons blijven aanpassen"

Wie goed oplet in Westzaan heeft het al gezien. Sinterklaas slaapt in 't Reghthuys samen met zijn nieuwe hoofdpiet. De nieuwe hulp van de Sint in heeft voor het eerst roetvegen en is een vrouw. Drie weken gelden werd er nog gedemonstreerd tegen de racistische karikatuur van de pieten in Westzaan, maar dat heeft volgens de Sint niets te maken met de verandering. "Hij was moe en is met pieten pensioen", zegt de sint.

Ook de nieuwe hoofdpiet zegt dat de demonstratie niets te maken heeft met haar nieuwe uiterlijk. "We waren er al jaren mee bezig en nu werd het tijd dat ik naast de Sint mocht staan", zegt ze. De kinderen in de straat lijken het allemaal prima te vinden en roepen naar de piet voor snoep. Vanaf vandaag kunnen ze Sint en de pieten ontmoeten in 't Reghthuys.

In het sinterklaasmuseum in het dorp zijn nog wel heel veel Zwarte Pieten te zien. "Je kan de geschiedenis niet uitgummen", meent de oprichter van het museum, Markjan Fraij. Hij was jaren lang de rechterhand van de Sint in Westzaan, maar vind het goed dat er nu voor verandering is gekozen. "Ik ben voorstander van Zwarte Piet, maar we moeten ons aanblijven passen ik denk dat dat goed is." Fraij vermoed dat er over 10 jaar nergens meer een Zwarte Piet te vinden is.

De kinderen in Westzaan zullen de veranderingen waarschijnlijk niet zo snel opmerken, zij mogen dit weekend Sinterklaas een handje geven in 't Reghthuys.