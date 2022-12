Ajax doet Kik Pierie weer van de hand: verdediger op huurbasis naar Excelsior

"Ik wist dat ik in de winter een volgende stap wilde maken", vertelt Pierie op de website van Excelsior. "Dan ga je kijken welke clubs interesse hebben en naar clubs waar ik interessant voor kan zijn. Ik kwam heel snel uit bij Excelsior Rotterdam. Ondanks dat zij niet beschikking hebben over een ruime begroting, doen zij er alles aan om te denken in creatieve oplossingen. Die mentaliteit spreekt mij aan."

Pierie was dit seizoen een vaste waarde bij Jong Ajax. Dit seizoen speelde hij vijftien wedstrijden in het shirt van de beloftenploeg. Tot een debuut in het eerste kwam het echter niet.

In de zomer van 2019 kwam Pierie over van sc Heerenveen. De afgelopen twee seizoenen werd Pierie verhuurd aan FC Twente. Vanwege een slepende rugblessure kwam hij in Enschede weinig aan spelen toe.