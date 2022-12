Spoor je geld, juwelen of oud ijzer op? Metaaldetectors razend populair

Op zoek naar een speld in een hooiberg óf toch vaak beet: metaaldetectoristen speuren kilometers aan land af in de hoop waardevolle of oude spullen te vinden. Op Wieringen zijn al eens Vikingschatten gevonden, dus ligt daar nog meer verstopt onder de grond?

Erg jammer vindt Mathijs, die ook tegen zijn klanten vertelt dat het PAN belangrijk is voor de instandhouding van de hobby. "Hoe mooi is het om dat vast te leggen en de geschiedenis daaraan te koppelen", legt hij uit. Het komt namelijk veel voor dat deskundigen onderzoeken uit welke eeuw voorwerpen komen en bij welke bevolkingsgroep iets behoort.

Sinds de coronapandemie is het aantal metaaldetectoristen flink toegenomen, merkt Mathijs Laan. Hij heeft met zijn vader al jaren een metaaldetectorenwinkel in Hippolytushoef. Daar komen mensen vanuit heel het land - en soms zelfs daarbuiten - naar toe voor de nieuwste modellen.

Vikingschat

Dat er op Wieringen al een aantal bijzondere vondsten zijn gedaan, is zeker. In 1996 werd een spectaculaire vondst gedaan in het dorpje Westerklief. In een potje, dat met gras was dichtgestopt, zat een zilverschat.

Of er nog meer Vikingschatten zijn dan de twee vondsten die de afgelopen jaren op de Wieringse grond zijn gevonden, weet Mathijs niet. De piepers komen dan ook niet met groten getale naar Wieringen op zoek naar andere verborgen parels. "Het is niet zo dat hier dagelijks naar Vikingschatten wordt gezocht", lacht Mathijs, "Maar er zal hier zeker nog wel wat moois liggen."