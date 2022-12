College verlaagt grondprijs tijdelijk om woningbouw op peil te houden

Het college laat de inflatie tijdelijk niet in de grondprijzen doorberekenen. Dat maakte wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw) gisteren bekend. Met de maatregel hoopt het college ervoor te zorgen dat het aantal nieuwbouwwoningen in de stad op peil blijft.

Om de wooncrisis tegen te gaan, wil het college de komende periode 7.500 woningen in de stad bouwen. Met de door inflatie stijgende grondprijzen, staat die ambitie volgens Van Dantzig onder druk. Voor ontwikkelaars wordt het steeds minder aantrekkelijk om de grond te kopen en er vervolgens woningen op te bouwen.

Met de zogenoemde 'matiging van de indexering van de grondprijzen' moet daar verandering in komen. "Met deze tijdelijke maatregel draagt Amsterdam bij aan de uitdaging om van de wooncrisis geen bouwcrisis te maken", zegt Van Dantzig. "Het risico dat bouwprojecten stil komen te liggen is op dit moment groot. Door het matigen van de indexering bieden we voor bijna zeventig lopende projecten meer zekerheid: dat zijn ongeveer tienduizend woningen."

Met de maatregel hoopt de wethouder ook het vereveningsfonds, waar een deel van het de grondopbrengsten naartoe gaan, aan te kunnen vullen. Door de teruggelopen inkomsten is een deel van dat fonds opgedroogd. In september meldde Van Dantzig dat nieuwe bouwprojecten daardoor aangepast moeten worden.