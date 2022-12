Broekers willen de langste en duurste tunnel onder het dorp door

De goedkoopste oplossing is geen tunnel, maar aanpassingen aan de N247. Ook dat zal evengoed 35 miljoen euro aan herinrichting kosten. Dan zijn er twee plannen voor een zogenaamde onderdoorgang die tussen de 169 en 183 miljoen moet kosten. Daar lijken de bezoekers maar weinig in te zien, omdat het dorp dan nog steeds veel overlast van het voorbij rijdende verkeer heeft. Dat komt omdat de tunnel halverwege het dorp weer boven de grond komt. "Ik wil de duurste en langste tunnel", zeggen twee bewoners die direct aan de weg wonen.

Ze zitten dan vermoedelijk 6 jaar in een bouwput, maar daarna hebben ze nergens meer last van. Deze optie kost 229 miljoen. De weg gaat dan voor het dorp de grond in en komt er aan de andere kant weer uit.

Lange termijn

Gedeputeerde Jeroen Olthof die het geld moet reserveren lijkt wel oren te hebben naar de duurdere oplossing, maar heeft officieel nog geen voorkeur. "Het kost 40 miljoen meer maar het zorgt wel voor een betere leefbaarheid in het dorp en die afweging moeten we maken met elkaar." Hij vindt het goed dat er zoveel variaties zijn en dat de Broekers duidelijk maken wat hun voorkeur heeft. "We gaan die weg niet voor vandaag leggen maar voor de langere termijn."

Goof Buijs is al 10 jaar met de tunnel bezig en de grote opkomst geeft hem een goed gevoel. "Ik had nooit gedacht dat toen we tien jaar geleden heel boos waren op de toenmalige gedeputeerde dat dit er uit zou komen." Daarmee doelt hij op de plannen waarvan hij denkt dat die langzaam werkelijkheid kunnen worden. Maar voor de eerste schep de grond in gaat, denkt Buijs dat het pas 2032 is: "Dat gaan we nog mee maken", denkt hij.