Scooterrijder door politie omver gereden tijdens achtervolging in Amsterdam-Zuid

Een scooterrijder is vanavond door de politie opgepakt op de Amstelveenseweg in Zuid. Dat gebeurde na een achtervolging.

De achtervolging begon rond 20.30 uur op de Oranje Nassaulaan, ook in Zuid. Volgens een woordvoerder van de politie ging hij er vandoor toen agenten hem wilden controleren.

"Ik hoorde veel politie en ineens een gast op een scooter, politie erachter aan en daarna werd hij van zijn scooter afgereden door een politieauto voor de pizzeria", vertelt een omstander. Hij zag vijf of zes politieauto's en een motoragent.

De politiewoordvoerder bevestigt dat de scooter 'een tikje' kreeg van een politieauto. Op beelden van de omstander is te zien dat meerdere agenten hem overmeesterd hebben. Hij geeft zich al snel over en geeft tegenover de motoragent toe dat het 'geen prettige wedstrijd' was.

De scooterrijder is niet gewond geraakt en wordt naar het politiebureau overgebracht. Daar kijken agenten waarom hij niet mee wilde werken aan de controle.