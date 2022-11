Mbarki: "Gezamenlijke missie met ondernemers om Amsterdam leefbaar te houden"

Mbarki vindt niet dat de gemeente het verdienmodel van ondernemers met de maatregelen onderuit schopt. "Het is geenzins de bedoeling van het gemeentebestuur om ondernemers het laatste duwtje te geven. Maar we hebben wel een gezamenlijke missie en dat is dat onze stad op termijn leefbaar blijft. En dat is ook in het belang van deze ondernemers."

De komende tijd onderzoekt de gemeente of het aantal toeristen via de toeristenbelasting 'gestuurd' kan worden. Mbarki: "Op basis daarvan gaan we scenario's uitwerken en die gaan we voorleggen aan de raad. Om dingen in de begroting te verwerken hadden we wat eerder moeten zijn." Volgens hem gaat er uiteindelijk wel 'aan de toeristenbelastingknop' gedraaid worden.

Hij wil ook minder overlastgevende vrijgezellenfeestjes. "Dat doen we deels door te reguleren. Maar dat doen we ook doordat het aanbod moet veranderen. En het aanbod dat zich daar direct op richt, dat is iets dat ondernemers moeten doen. En ik ga ervan uit dat ondernemers ook mee willen doen met die transformatie. Want uiteindelijk wil iedereen, ook ondernemers, een leefbare stad en ik denk dat dit daaraan gaat bijdragen."